Продуктовая корзина в России подорожала из-за холодного лета
Теги: Экономика продукты магазин цена
В июне продуктовая корзина россиян подорожала на 15%. Из-за плохой погоды существенно сократились поставки овощей из южных регионов России и стран СНГ, а прошлогодние запасы уже исчерпаны. Сейчас минимальный набор продуктов стоит 4233 рубля.
Цена минимальной продуктовой корзины к концу июня выросла на 15%, теперь она стоит 4233 рубля, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
По данным Минэкономразвития, сильное подорожание произошло из-за роста цен на овощи и фрукты. Существенно сократились поставки овощей из южных регионов России и стран СНГ, а прошлогодние запасы уже исчерпаны.
В минимальный набор продуктов входят 33 наименования – несколько видов мяса, молочные продукты, крупы, овощи, фрукты, сладкое. При расчетах используют средние цены.
Читайте также:
Россияне стали меньше экономить на еде и одежде
В России резко подорожал минимальный набор продуктов питания
Опрос: каждому десятому россиянину не хватает денег на еду
Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продукты