Продуктовая корзина в России подорожала из-за холодного лета

Теги: Экономика продукты магазин цена

В июне продуктовая корзина россиян подорожала на 15%. Из-за плохой погоды существенно сократились поставки овощей из южных регионов России и стран СНГ, а прошлогодние запасы уже исчерпаны. Сейчас минимальный набор продуктов стоит 4233 рубля.

Цена минимальной продуктовой корзины к концу июня выросла на 15%, теперь она стоит 4233 рубля, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

По данным Минэкономразвития, сильное подорожание произошло из-за роста цен на овощи и фрукты. Существенно сократились поставки овощей из южных регионов России и стран СНГ, а прошлогодние запасы уже исчерпаны.

В минимальный набор продуктов входят 33 наименования – несколько видов мяса, молочные продукты, крупы, овощи, фрукты, сладкое. При расчетах используют средние цены.

Читайте также:

Россияне стали меньше экономить на еде и одежде

В России резко подорожал минимальный набор продуктов питания

Опрос: каждому десятому россиянину не хватает денег на еду

Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продукты

Россияне стали есть больше хлеба и мяса