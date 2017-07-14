Количество паркоматов в Москве увеличится на четверть
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Почти 200 новых паркоматов появятся в Москве до конца 2017 года. По данным мэрии, паркоматы установят в районах Северное и Восточное Измайлово, Перово, Строгино, Южное Тушино, Орехово-Борисово Южное, Марьина Роща, Люблино и других.
Московские власти установят 195 дополнительных паркоматов до конца года, сообщает mos.ru. В настоящий момент в зоне платной стоянки действует более 800 паркоматов.
Их установят в районах Северное и Восточное Измайлово, Перово, Строгино, Южное Тушино, Орехово-Борисово Южное, Марьина Роща, Люблино и других. Дополнительные устройства также установят на вылетных магистралях и крупных улицах города - Рязанском проспекте, Варшавском шоссе, Волгоградском проспекте, улице Косыгина.
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