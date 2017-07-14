Количество паркоматов в Москве увеличится на четверть

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Почти 200 новых паркоматов появятся в Москве до конца 2017 года. По данным мэрии, паркоматы установят в районах Северное и Восточное Измайлово, Перово, Строгино, Южное Тушино, Орехово-Борисово Южное, Марьина Роща, Люблино и других.