Ракета "Союз-2.1а" с рекордным числом спутников стартовала с "Байконура"

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома "Байконур" с рекордным для отечественной космонавтики количеством спутников - с аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми спутниками.

Ракета-носитель "Союз-2-1А" с российским аппаратом для мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В-ИК" и кластером из 72 малых спутников на борту стартовала с космодрома "Байконур", передает ТАСС.

Разгонный блок #Фрегат с кластером из 73 спутников выведен на незамкнутую околоземную орбиту! Отделение #КанопусВИК запланировано в 10:38мск pic.twitter.com/KAnmPAUoou — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 июля 2017 г.

Головной блок со спутником дистанционного зондирования Земли уже отделился от ракеты-носителя. Его вывод запланирован на 10:38 по московскому времени. После чего отделятся пять малых спутников в 12:02. Следующая партия - 19 аппаратов - будет отделяться от разгонного блока в промежутке между 12:10 и 12:27. После сбавления высоты будут выведены оставшиеся 48 малых спутников.

Разгонный блок вернется в атмосферу Земли в 18:19, его затопят в акватории Индийского океана.

До этого рекорд принадлежал ракете-носителю "Днепр". В 2014 году она вывела на орбиту 36 спутников с полигона Капустин Яр.

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