Покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%

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Покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах для россиян могут подорожать на 18% из-за введения налога на добавленную стоимость, пишут "Известия" со ссылкой на протокол совещания в Федеральной антимонопольной службе. Это будет давать казне 100 миллиардов рублей в год.

Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 миллиардов рублей ежегодно.

Такое предложение обсуждалось на совещании в Федеральной антимонопольной службе, посвященном выравниванию конкурентных условий для работы российских и иностранных онлайн-площадок. Газета "Известия" ознакомилась с протоколом совещания.

Зарубежным компаниям предложат зарегистрироваться в ФНС и перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За продавцов, которые не зарегистрируются, будут платить покупатели, причем для оценки стоимости посылку предполагается вскрывать на таможне, а к налогу - добавлять стоимость услуг вскрытия и оценки.

В настоящее время НДС платят только отечественные интернет-магазины, что создает неравные условия конкуренции. О возможном введении НДС для поддержки российских предпринимателей стало известно осенью 2016 года. Инициатором стала Ассоциация компаний интернет-торговли.

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