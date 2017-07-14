Покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Теги: интернет налог Экономика бизнес фас магазин цена
Покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах для россиян могут подорожать на 18% из-за введения налога на добавленную стоимость, пишут "Известия" со ссылкой на протокол совещания в Федеральной антимонопольной службе. Это будет давать казне 100 миллиардов рублей в год.
Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 миллиардов рублей ежегодно.
Такое предложение обсуждалось на совещании в Федеральной антимонопольной службе, посвященном выравниванию конкурентных условий для работы российских и иностранных онлайн-площадок. Газета "Известия" ознакомилась с протоколом совещания.
Зарубежным компаниям предложат зарегистрироваться в ФНС и перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За продавцов, которые не зарегистрируются, будут платить покупатели, причем для оценки стоимости посылку предполагается вскрывать на таможне, а к налогу - добавлять стоимость услуг вскрытия и оценки.
В настоящее время НДС платят только отечественные интернет-магазины, что создает неравные условия конкуренции. О возможном введении НДС для поддержки российских предпринимателей стало известно осенью 2016 года. Инициатором стала Ассоциация компаний интернет-торговли.
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