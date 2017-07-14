В РПЦ раскрыли тайну "красной коробки" Путина на Валааме

Теги: Общество путин курьезы рпц

В РПЦ рассказали о содержимом "красной коробки", которую держал "неизвестный спутник" во время поездки президента Путина на Валаам. Оказалось, что в коробке находилась икона и держал ее офицер Службы безопасности президента.

Глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков раскрыл тайну "красной коробки" президента Владимира Путина во время его поездки на Валаам, передает Газета.ru.

Ранее появилось видео, на котором президент подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю, находясь за рулем автомобиля. Он вышел из машины и открыл заднюю дверь. Пользователи интернета заметили руку "неизвестного спутника" и большую "красную коробку".

"Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли Президенту было бы сподручно с ней идти в храм", - написал Волков в своем Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на заднем сидении автомобиля сидел сотрудник службы безопасности.

"Вот такие таинственные и загадочные истории, в которых нет никаких тайн, загадок и проблем", - заключил священник Волков.