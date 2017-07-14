Работодателей обяжут платить за отказ сотрудников от диспансеризации

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Министерство здравоохранения предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию. Их могут заставить платить повышенный тариф обязательного медицинского страхования.

Минздрав предлагает правительству сделать работодателей ответственными за диспансеризацию и профосмотры сотрудников, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, 13 января на совещании у вице-премьера Ольги Голодец Минздрав предложил ввести ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. Вице-премьер поручила Минздраву, ФОМС и Минюсту проработать эту возможность.

6 марта ведомства отчитались: в рамках законодательства у правительства нет возможности использовать такие меры. Тогда Минздрав предложил создать рабочую группу для разработки "системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей".

На совещании в мае с участием Минюста и ФОМС было выдвинуто предложение повысить тариф отчислений на ОМС для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС.

Ставку и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли. Как сообщили газете в Минздраве, конкретный сценарий пока не утвержден.

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