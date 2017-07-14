Путин поручил МВД наладить связь с реабилитационным центром на Ладоге

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Владимир Путин посетил остров Коневец на Ладожском озере, где идут работы по восстановлению Коневского Рождество-Богородичного монастыря. Там глава государства обсудил со священнослужителями проблемы реабилитации наркоманов.

Владимир Путин посетил остров Коневец на Ладожском озере. Президент осмотрел комплекс мужского Рождество-Богородичного монастыря, в котором сейчас ведётся масштабная реконструкция. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В присутствии главы государства осветили недавно отлитые колокола. Затем Владимир Путин пообщался с представителями Выборгской епархии. Президенту рассказали о работе созданного здесь несколько лет назад центра по реабилитации наркозависимых.

В "Обитель исцеления" приезжают не только со всей России, но и из других стран. Ранее у комплекса была налажена тесная координация с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Однако уже год, как ФСКН упразднена, а её функции переданы МВД. Священнослужители попросили у Владимира Путина помощи в налаживании взаимодействия с ведомством.

Как сообщили в Кремле, президент уже обсудил этот вопрос по телефону с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и дал необходимые поручения.