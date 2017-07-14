Родные рассказали подробности о пытавшейся примкнуть к ИГ россиянке

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В Турции при попытке нелегально перейти границу с Сирией задержана семья из России. По некоторым данным, жительница Саратовской области с двумя детьми и гражданским мужем собирались присоединиться к запрещённой группировке "Исламское государство". Ситуацию под контроль взяли сотрудники российского посольства в Анкаре.

Свидание маленькой Лизы в турецком миграционном центре длилось всего пять минут. Затем стражи порядка буквально вырвали дочь у отца и вернули в общую камеру. Именно здесь содержатся трое российских граждан. По некоторым данным, Светлана Уханова с двумя дочерями пытались пересечь турецко-сирийскую границу и примкнуть к радикальным группировкам, сообщает "ТВ Центр". Скатертью дорога, рассуждает бывший супруг Светланы Сергей, но причем тут дети. Сейчас мужчина пытается на месте разобраться в ситуации. Он готов вызволить из заточения, как своего, так и чужого ребенка.

"По российскому законодательству я — официальный представитель, опекун ребенка. Поэтому я хочу забрать свою дочь и по нашему законодательству я могу ее забрать. Но здесь в Турции я это сделать не могу", - возмущается Сергей Уханова.

Сергей прилетел в Турцию вместе с бывшей тещей. Мать Светланы пыталась поговорить с дочерью, но безрезультатно. Встреча состоялась, а разговор не заладился.

"Я была в шоке. Человек совершенно неадекватный, меня не узнала. Я не знаю, под каким она воздействием и давлением. Но это уже не мой ребенок", - жалуется Елена Краевая.

Благополучная семья из саратовской глубинки. Пять лет назад у Светланы и Сергея Ухановых родилась Лиза. Все было хорошо, но через некоторое время поведение девушки резко изменилось. У нее появился новый знакомый - Евгений Каачари. Чуть позже - развод с Сергеем. После рождения ребенка уже от нового мужчины, мать отдалилась от старшей дочери. Лиза переехала к бабушке с дедом. О семье Каачари в Саратове никто ничего не слышал.

"Подозрение наше в том, что они приняли ислам. Причем более жесткий ислам. Потому что они отказались от телевизора, от компьютера, они перестали водить ребенка в садик, чтобы она перестала общаться с детьми. У них на заставках в соцсетях появились вооруженные люди. Она в последнее время ходила в хиджабе. На ребенка она надевала черные косынки", - рассказывает свекр Светланы Ухановой Валерий.

В середине июня Светлана с Евгением Каачари и детьми уехали в Турцию. На отдых - сказала девушка матери и после ни разу не выходила на связь. Бывшему мужу Сергею удалось выяснить, что все четверо содержаться в миграционном центре в городе Антакья.

Ситуацию взяла под контроль российская дипмиссия в Анкаре. Дипломаты направили запрос в компетентные органы Турции с просьбой подтвердить местонахождение наших граждан, а также депортировать их в Россию. Вопрос депортации - наиболее сложный. Беглецы, по некоторым данным, рассчитывают продолжить путешествие и домой не собираются.

Павел Прокопенко, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".