В Ингушетии наградили спасшего людей из горящего авто героя

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В Ингушетии наградили героя, спасшего участников ДТП из горящего автомобиля. О его отважном поступке стало известно после того, как очевидцы разместили в Сети кадры с места аварии. Мужчина не раздумывая бросился на помощь тем, кто оказался в смертельной ловушке.

Крепкие объятия едва знакомых людей. В отделении травматологии города Малгобека навестить Урусхана Тхостова приехала семья Газдиевых. Именно благодаря Исе Газдиеву участник ДТП отделался лишь ушибами.

Авария произошла на трассе "Кавказ" около села Троицкое еще в начале июля, передает "ТВ Центр". На полной скорости "Лада" врезалась в притормозившую "Волгу". От удара люди, находившиеся в машинах, едва не потеряли сознание. Самостоятельно выбраться не могли. К ним на помощь бросились очевидцы. Пламя не смутило Ису Газдиева. Когда мужчина понял, что двери заблокированы, быстро сориентировался, выбил стекло и вытащил пострадавших. С риском для жизни на выручку подоспели сын и племянник Исы.

Газдиев не подозревал, что сразу станет народным героем. Видео набрало популярность в социальных сетях. О смелом поступке рассказали не только российские, но и зарубежные телеканалы. В обычной жизни он работает охранником в детском интернате. С молодости поддерживает хорошую физическую форму, каждый день занимается тяжелой атлетикой в импровизированном спортзале. Возможно, именно это помогло ему принять верное решение, когда счет шел на секунды.

"Я тогда думал о том, как быстрее спасти, как быстрее вытащить их. О смерти не думал. Думал, что как спасти, пока не сгорели", - рассказывает он.

Примечательно, что сын Исы – спасатель профессиональный, закончил университет МЧС. Супруга героя рассказывает - спасать жизни людей ему доводилось и прежде.

На днях за смелые и самоотверженные действия при спасении жизни людей Исе Газдиеву вручили юбилейную медаль "25 лет образования Республики Ингушетия".

Егор Киселёв, "ТВ Центр".