Собянин: особая экономическая зона в Зеленограде получит новый импульс развития
Теги: Москва собянин благоустройство
Столичные власти приглашают новых резидентов для развития московской особой экономической зоны "Зеленоград". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Зеленограде завершается масштабная программа по благоустройству. Качество выполненных работ проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
В порядок привели более 20 детских и спортивных площадок, обновили газоны и отремонтировали дороги. Во дворах установили дополнительные ограждения и скамейки. Одно из ключевых пространств - площадь Юности - обустраивают с учётом пожеланий самих граждан. Жители голосовали на портале "Активный гражданин". В итоге территорию заметно озеленили: высадили липы, ели и цветы.
Отремонтировали и центральный фонтан. Теперь на площади будут проводить ещё больше различных концертов, ярмарок и фестивалей. По словам Сергея Собянина, все работы завершат к сентябрю, ко Дню города.
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