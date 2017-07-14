В Москве появятся инновационные спортплощадки с видеоуроками

Теги: Москва технологии спорт

В Москве появятся первые городские инновационные спортплощадки, на которых можно будет заниматься по видеоурокам на смартфонах. Первые две из них появятся к сентябрю текущего года.

Инновационные спортплощадки, где можно будет заниматься по видеоурокам, появятся в Москве. Над тренажерами разместят специальные QR-коды, подключившись к которым москвичи попадут на сайт с видео, поясняющим, как правильно выполнять упражнения.

Первые две площадки появятся в столице уже к сентябрю. Одна из них будет расположена в парке "Сад будущего". Вторая - на Земляном Валу, во дворе жилого дома 32, уточняет mos.ru.

На спортплощадках горожане смогут заниматься антигравити-йогой, тяжелой атлетикой и боксом. Помимо привычных перекладин и рукоходов, там также появятся боксерская груша и канат для занятий кроссфитом.

Читайте также:

На землях Москвы у МКАД построят 10 млн кв. м недвижимости

Приусадебный парк XIX века восстановят на севере Москвы

Нарколог предложила москвичам ярче одеваться и нюхать воздух после дождей

В 2017 году в Москве появится 11 гостиниц разных ценовых категорий