МИД России: США отказываются выдавать визы российскими дипломатам

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США отказываются выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить высланных из страны в декабре 2016 года сотрудников посольства. В ответ МИД России собирается уравнять численность дипперсонала, поскольку число американских дипломатов в Москве превышает количество российских работников в США.

Вашингтон отказывается выдавать виды российским дипломатам, который должны прибыть в США на замену 35 высланным в декабре 2016 года сотрудникам посольства, передает ТАСС слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", - сообщила она.

Спикер МИДа заявила, что Москва готова зеркально ответить Вашингтону, в частности арестовать американские дачи и склад в России, а также уровнять численность дипперсонала.

"Численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне. Соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев, - просто уровнять персонал", - заявила Захарова.

Россия ждет от встречи замгоссекретаря США Шэннона и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова конкретных предложений по решению возникшей дипломатической проблемы. Переговоры намечены на 17 июля в Вашингтоне.

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на два объекта дипсобственности. Причиной стало "вмешательство России" в выборы США и "притеснение" американских дипломатов в Москве. В российском МИД заявили, что не оставят эту ситуацию без ответных мер.

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