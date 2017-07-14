Гражданам Киргизии разрешили не получать водительские права в России

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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о введении права граждан Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории России на основании национальных водительских удостоверений.

Госдума приняла законопроект, который разрешает гражданам Киргизии работать в России водителями без получения российских прав.

Кроме того, работать в России профессиональными шоферами смогут граждане любых стран, где, как и в Киргизии, русский язык признан государственным.

"Таким образом, мы поощряем государства, которые показывают свое уважение к русскому языку и закрепляют это в своей конституции, согласно которой он является у них официальным", - сказал ТАСС один из авторов законопроекта, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

С 1 июня 2017 года вступил в силу закон о запрете иностранным водителям работать в России по национальным водительским правам.

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