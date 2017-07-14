Во Франции арестовано имущество экс-министра финансов Подмосковья на €120 млн

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Французская прокуратура наложила арест на парижскую квартиру, виллы и отели бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Булах по поручению Генпрокуратуры России. Предварительная стоимость арестованного имущества – 120 миллионов евро.

Государственная финансовая прокуратура Франции по поручению Генпрокуратуры России арестовала имущество бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Булах, передает ТАСС.

По данным официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного, наложен арест на квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле. Общая стоимость этого имущества составляет 120 миллионов евро.

Алексей Кузнецов был задержан в 2013 году во Франции. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в легализации имущества и растрате. По версии следствия, он нанес бюджету Московской области ущерб в размере 10 миллиардов рублей. С апреля 2014 года Кузнецов находится под домашним арестом во Франции.

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