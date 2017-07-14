Госдума втрое увеличила порог долга для выезда за границу
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Госдума приняла законопроект, увеличивающий размер долга, по которому россиянам запрещают выезжать из страны. Если документ подпишет президент Владимир Путин, он вступит в силу 1 октября. Приставы ограничат выезд за рубеж при долге свыше 30 тысяч рублей. Размер долга по алиментам и возмещению вреда здоровью оставили прежним – десять тысяч.
Госдума приняла в окончательном чтении закон, втрое увеличивающий размер долга, который позволит судебным приставам ограничить выезд за границу.
При этом для должников по алиментам и по возмещению вреда здоровью планка сохраняется на прежнем уровне в десять тысяч рублей, передает РИА Новости.
Новый закон должен вступить в силу 1 октября 2017 года. Это произойдет после одобрения Совфедом и президентом.
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