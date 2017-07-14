Украинские депутаты хотят читать "Отче наш" перед заседаниями

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В Верховной раде Украины предложили читать молитву "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

Громкий коррупционный скандал на Украине — Генпрокуратура обвинила высокопоставленных чиновников Погранслужбы в растрате 4 миллионов долларов, выделенных на строительство стены на границе с Россией. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Проект, запущенный еще Арсением Яценюком, сильно затягивается. По данным МВД, сейчас выполнено лишь 14% от всего объема работ. На оборонительные сооружения планировалось потратить 160 миллионов долларов.

В пятницу в Верховной Раде, видимо, в качестве борьбы с коррупцией предложили каждое заседание начинать с молитвы. Данный законопроект уже зарегистрирован.