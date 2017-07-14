Под Липецком ищут пропавшего 3-летнего мальчика
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В Липецкой области ищут пропавшего накануне трехлетнего мальчика. В операции задействованы более 150 человек.
В Липецкой области ищут трёхлетнего мальчика. Ребёнок пропал накануне неподалёку от села Михайловка, передает "ТВ Центр".
Как сообщили в Следственном комитете, отец оставил своего маленького сына в кузове мотороллера без присмотра, а сам отправился косить сено. Вернувшись назад, мальчика на месте он не обнаружил. Сначала мужчина попытался найти ребёнка самостоятельно, но все усилия оказались безуспешны.
Сейчас в районе исчезновения развёрнута поисково-спасательная операция. Помогают волонтёры. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".