Billboard назвал самых успешных музыкантов 2016 года

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Журнал Billboard опубликовал список из 50 самых успешных музыкантов 2016 года. Его возглавила певица Бейонсе, заработавшая в 2016 году более 62 миллионов долларов. На втором месте - группа Gunsʼn'Roses. Их доход составляет 42,3 миллиона долларов.