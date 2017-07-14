Billboard назвал самых успешных музыкантов 2016 года
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Журнал Billboard опубликовал список из 50 самых успешных музыкантов 2016 года. Его возглавила певица Бейонсе, заработавшая в 2016 году более 62 миллионов долларов. На втором месте - группа Gunsʼn'Roses. Их доход составляет 42,3 миллиона долларов.
Американский журнал о музыке и шоу-бизнесе Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов за 2016 год.
Список возглавляет певица Бейонсе с доходом в 62,1 миллиона долларов. На втором месте оказалась группа Gunsʼn'Roses. Участники команды заработали 42,3 миллиона долларов. Тройку лидеров завершает американский музыкант Брюс Спрингстин.
В десятку также вошли канадский рэпер Дрейк, британская певица Адель, английский поп-рок-коллектив Coldplay, канадский певец Джастин Бибер, американский рэпер Канье Уэст.
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