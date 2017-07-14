12:15, 14 июля 2017

Billboard назвал самых успешных музыкантов 2016 года

Теги:  В мире  музыка  бизнес  рейтинг

Журнал Billboard опубликовал список из 50 самых успешных музыкантов 2016 года. Его возглавила певица Бейонсе, заработавшая в 2016 году более 62 миллионов долларов. На втором месте - группа Gunsʼn'Roses. Их доход составляет 42,3 миллиона долларов.

Американский журнал о музыке и шоу-бизнесе Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов за 2016 год.

Список возглавляет певица Бейонсе с доходом в 62,1 миллиона долларов. На втором месте оказалась группа Gunsʼn'Roses. Участники команды заработали 42,3 миллиона долларов. Тройку лидеров завершает американский музыкант Брюс Спрингстин.

В десятку также вошли канадский рэпер Дрейк, британская певица Адель, английский поп-рок-коллектив Coldplay, канадский певец Джастин Бибер, американский рэпер Канье Уэст.

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