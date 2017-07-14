12:50, 14 июля 2017

Госдума запретила уклонистам от армии 10 лет работать на госслужбе

Теги:  Общество  госдума  чиновник  призывник

Госдума приняла закон, запрещающий откосившим от армии работать в государственных и муниципальных органах на протяжении 10 лет. Ранее в России действовал закон о бессрочном запрете, но Конституционный суд России счел эту норму некорректной.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, запрещающий работать в государственных и муниципальных органах гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований, передает РИА Новости.

Ранее в России действовал закон о бессрочном запрете откосившим от армии работать на государство. Конституционный суд России счет эту норму противоречащей законодательству страны.

В пояснительной записке к документу говорится, что закон поможет сократить число уклонистов.

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