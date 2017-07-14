В Siemens опровергли планы выйти из совместных предприятий с Россией

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Немецкий концерн Siemens считает, что информация о планах выйти из "Сименс Технологии Газовых Турбин" - совместного предприятия с "Силовыми машинами" - и "Интеравтоматика" является спекуляцией. Ранее о таких планах компании написал немецкий журнал Wirtschafts Woche со ссылкой на источники.

Немецкий концерн Siemens считает спекуляцией информацию о возможном выходе из компании "Интеравтоматика" (совместное предприятие с "Технопромэкспортом") и компании "Сименс технологии газовых турбин" (СП с "Силовыми машинами"). Это следует из комментария немецкой компании на запрос RNS.

Ранее немецкая газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщила, что Siemens рассматривает возможность выхода из компании "Интеравтоматика", которая, по данным агентства Reuters, выступала подрядчиком по модернизации турбин концерна для ТЭС в Крыму. Также Siemens обдумывает выход из дочерней компании "Сименс технологии газовых турбин", сообщило издание.

"Истории, о которых вы говорите, являются чистой спекуляцией, и, пожалуйста, поймите, что мы не комментируем спекуляции", - отметили в Siemens.

Накануне стало известно о задержании гендиректора "Силовых машин" Романа Филиппова сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Позднее Филиппова отпустили после допроса по уголовному делу о разглашении государственной тайны.

Ранее немецкий концерн Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за использования газовых турбин в Крыму. По данным компании, как минимум две из четырех турбин Siemens, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перевезены в Крым.

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