Ловца покемонов занесли в список террористов и экстремистов

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Блогер Руслан Соколовский числится в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторига. Его адвокат заявил о том, что все банковские счета екатеринбургского блогера заблокированы.

Екатеринбургского блогера Руслана Соколовского внесли в список террористов и экстремистов и заблокировали его банковские счета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

"Соколовского внесли в список террористов и экстремистов - его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях", - написал Бушмаков в своем Facebook.

В августе 2016 года Соколовский разместил у себя на странице видео, где он играет в популярное приложение на смартфоне во время службы в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела царской семьи. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, блогер также высмеял основы христианства. Запись вызвала возмущение пользователей. В ходе уже состоявшихся судебных заседаний Соколовский вину не признал. В его отношении было возбуждено уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих.

7 июля 2017 года суд в Екатеринбурге смягчил приговор Соколовскому с трех лет и пяти месяцев условного заключения до двух лет и трех месяцев. Из приговора исключено наказание за хранение ручки с видеокамерой. Наказание за оскорбление чувств верующих оставлено в силе.