Власти Москвы обещают активное развитие ОЭЗ в Зеленограде

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Столичные власти приглашают новых резидентов для развития московской особой экономической зоны в Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения одной из площадок "Алабушево". Сейчас здесь работают 15 компаний-резидентов, а на всей особой экономической зоне их более 40.

На этой огромной территории разместились 100 программистов и терабайты информации. Об этом сообщает "ТВ Центр". 4 тысячи квадратных метров отданы под новейшую технологическую базу. Это центр обработки данных, в нем может быть размещено порядка 4,5 тысяч серверов, которые надежно сохранят защищенную и обработанную информацию — от простых офисных приложений для сложных систем. Компания, работающая в области высоких технологий, — первый резидент Московской экономической зоны.

"Мы, как резиденты особой экономической зоны, одними из первых подписали соглашение. Оно было подписано в 2008 году. Далее мы создавали свою компанию, которая занимается развитием облачных технологий. Для этого мы построили административно-офисный центр, в котором разместили один из самых высокотехнологичных data-центров, на базе которого мы формируем свои услуги", - говорит заместитель генерального директора компании-резидента ОЭЗ "Зеленоград" Олег Киселев.

Для эффективной работы компании необходимо много места, чтобы рядом были все коммуникации и большие площади. Такая нашлась в Алабушеве.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации создана большая московская особая экономическая зона, в состав которой вошло пять площадок: четыре площадки здесь, в Зеленограде, и технополис "Москва" непосредственно в Москве. На площадках создано уже около полумиллиона производственных площадей, работают около 8 тыс. человек, и на всех площадках идет достаточно интенсивное развитие. Так что приглашаю всех желающих принять участие в инвестировании особой экономической зоны", - сказал Собянин.

Новички пока только строятся. В типовых инновационно-промышленных корпусах разместятся 5 компаний. В стерильных комнатах и лабораториях будут производить электронные измерительные приборы, медицинское оборудование. Все перспективное и высокотехнологичное. Построить предприятие в черте города и Московской экономической зоны — не только удобно, но и выгодно. Ведь здесь льготы федеральные будут дополнены региональными.

"Федеральным законодательством и региональным законом принят целый ряд льгот. К примеру, полностью обнуляются налоги на имущество, на землю, налог на прибыль, есть специальные льготы по страховым платежам и ряд других льгот. Так что проект интересный для тех, кто собирается развивать в Москве высокотехнологичное производство, заниматься новациями", - сказал мэр Москвы.

Московская экономическая зона давно распространяется за пределы Зеленограда. Из пяти площадок одна находится в Москве. В общей сложности это 41 резидент. Территория развивается. Сегодня зона включает в себя площадь 207 гектаров, но может увеличиться вдвое.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гоголева. "ТВ Центр", Москва.