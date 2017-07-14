На москвича после отдыха в Анталье завели дело за авиадебош

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26-летний москвич стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве на борту самолета. Буянил он ещё в конце июня, когда летел рейсом Москва - Анталья. Он вёл себя неадекватно и мешал как пассажирам, так и работе экипажа. Тем не менее, мужчине дали спокойно отдохнуть, зато когда он вернулся на родину - тут же доставили в дежурную часть.

Этот авиарейс полицейские ждали не один день. А вот загорелый и отдохнувший 26-летний москвич, вернувшийся домой из солнечной Турции, на такой "приём" явно не рассчитывал. Мужчина едва ли подозревал, что прямо из самолёта он отправится не разбирать чемоданы, а сдавать отпечатки пальцев. По пути на отдых - две недели назад - турист успел запятнать не только одежду, но и собственную репутацию, передает "ТВ Центр".

На благополучное приземление этого чартера в Анталье многие туристы уже и не надеялись. Из-за авиадебошира судно едва экстренно не посадили в Сочи. Мужчина, летевший на отдых в Турцию с семьей и друзьями, устроил погром в салоне после того, как бортпроводники запретили распивать на борту алкоголь, принесенный с собой из Duty Free.

"Примерно за 45 минут до прибытия в аэропорт Антальи, пассажир начал вести себя агрессивно, создавая потенциальную опасность для окружающих. Бортпроводники при помощи пассажиров пытались успокоить дебошира. Для этого ему связали руки, до посадки самолета он находился под постоянным присмотром экипажа", - заявили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Но и это не успокоило разъяренного пассажира. Проклятиями и угрозами он сыпал до конца полета, пока не попал в руки турецких полицейских. Однако депортации хулигану по каким-то причинам удалось избежать. Авиадебошир наслаждался отдыхом, пока дома его с нетерпением ждали.

"По возвращении на территорию Российской Федерации данный гражданин был доставлен в дежурную часть полиции. Отделом дознания линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" в отношении указанного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За дебош на борту самолета мужчине предстоит ответить по статье "Хулиганство". И вполне возможно, что после такого отдыха ему предстоит потрудиться на исправительных работах. Кроме того, гражданский иск готовит и авиакомпания. Сейчас перевозчик оценивает ущерб нанесенный дебоширом, в том числе и за сбой в расписании перелетов, который повлек неудобства для сотен остальных туристов.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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