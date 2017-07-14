Багдасарян подвела сотрудницу ГБУ "Жилищник" под задержание

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Сотрудница ГБУ "Жилищник" в районе Сокол задержана за то, что покрывала прогулы скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян.

В Москве задержали 25-летнюю Веронику Новикову. Сотрудницу ГБУ "Жилищник района Сокол" подозревают в том, что она, заполняя табель, ставила "галочки" Маре Багдасарян, даже если та на рабочем месте не появлялась. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мара в ГБУ "Жилищник" исполняет назначенные судом за неоплаченные штрафы обязательные работы. Точнее, иногда исполняет. Часто известная лихачка своим присутствием коммунальщиков не радует. Но отчитываться как-то надо. Вот и подговорила, по версии прокуроров, Веронику Новикову проставлять в табеле нужные отметки за вознаграждение.

Девушка была задержана по представлению Савёловского межрайонного прокурора. Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Сейчас Вероника Новикова находится под подпиской о невыезде. Поддельный табель учета рабочего времени изъят в качестве вещественного доказательства.