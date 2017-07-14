Песков рассказал, что Путин подарил на свадьбу Овечкина

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Президент Владимир Путин подарил хоккеисту Александру Овечкину и его супруге Анастасии Шубской чайный сервиз. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 8 июля пара провела свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего в августе прошлого года.

Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская получили подарок от президента. Владимир Путин преподнес сыгравшей свадьбу 8 июля паре чайный сервиз. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает агентство, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос, действительно ли Путин подарил молодоженам чайный сервиз.

You didn't actually think Vladdy Putin didn't send Ovechkin a wedding gift did you? #Capitals pic.twitter.com/CoLAdfLOeR — FromRussiaWithGlove (@RussiaWithGlove) July 11, 2017

Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская в минувшую субботу провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года.

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