Новый участок метро будет обслуживать до 1 млн пассажиров в сутки

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Первый участок нового кольца московского метро продолжает готовиться к открытию. Уже в сентябре сразу пять станций от "Делового центра" до "Петровского парка" станут доступны для пассажиров.

Серые гранитные буквы - на белом мраморе подземной платформы. Название станции приходится выкладывать аккуратно. Тяжелые, но хрупкие знаки алфавита распаковали и готовят к закреплению на положенном для них месте. Станция "Шелепиха" почти готова. Строителям остается лишь навести порядок, снять защитную пленку с декоративных конструкций на потолке и запустить эскалаторы, передает "ТВ Центр".

"На самом деле общественная зона имеет 95% стадию готовности. Нам осталось поставить знак остановки первого вагона, стойки-мониторы заднего вида, зеркала, навигацию, навести порядок здесь, и она будет представлена в ближайшее время для пользования пассажиров", - сказал руководитель проекта Максим Поламорчук.

В своей работе московские метростроевцы используют самые современные технологии. Светодиодные лампы - надежные и экономичные. На потолке - легкие алюминиевые панели. Платформенные колонны облицованы традиционным для столичной подземки мрамором. Причем цветовая гамма подобрана таким образом, чтобы визуально расширить пространство.

Всего через несколько месяцев на этой станции будут курсировать поезда, а по платформе ходить сотни пассажиров. Но большинство из них даже не будут догадываться, что вот это, например, не обычная декоративная колонна, а полноценная система пожаротушения (см. видео – прим. ред.). Случись что, и мощные насосы втянут дым вниз и по специальным каналам направят на поверхность.

То, что видит пассажир - лишь малая часть подземного комплекса. Ведь кроме красиво оформленной платформы на каждой станции есть сотни технологических помещений.

"Данное оборудование в помещении управляет всеми приборами, которые располагаются на станции и в тоннелях. Это светофоры, указатели, которые в дальнейшем помогают движению поездов и машинисту. Монтажные работы по ТДП у нас закончены. Приступили к пуско-наладке. Пуско-наладка составляет 85%. На следующей неделе заканчиваем и сдаем службам метрополитена", - сообщил инженер Дмитрий Шагалеев.

От "Делового центра" до "Петровского парка". Первый участок масштабного строительного проекта московского метро, который пока, до выбора официального названия, именуют Третьим пересадочным контуром. Пять станций из 30 запланированных уже построены и готовятся к запуску этой осенью. "Шелепиха" станет крупным транспортным узлом. Ведь здесь прямой переход на одноименную станцию Московского центрального кольца. Рядом остановочный пункт пригородного железнодорожного сообщения. Кроме того, для пассажиров будет организована пересадка на наземный транспорт.

"Мы видим, что с пуском МЦК фактически все радиальные линии разгрузились от 5% до 30%. С пуском Третьего пересадочного контура мы напряжение на всех радиальных линиях фактически снимем. И, в основном, вот где у нас сейчас остались тяжелые, перегруженные участки, они с запуском третьего пересадочного контура полностью разгрузятся", - заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

По расчетам проектировщиков, Третий пересадочный контур столичной подземки будет способен обслужить до миллиона пассажиров в сутки. Для большинства из них в ежедневных поездках появятся альтернативные, короткие маршруты. А значит, уменьшится общая нагрузка на существующие радиальные линии московского метро.

Андрей Сидоренко, Андрей Костров, Павел Скворцов, "ТВ Центр".

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