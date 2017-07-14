Пациенты теперь сами решают, как улучшить Филатовскую больницу

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Пациенты Филатовской больницы теперь сами решают, как улучшить учреждение. Благодаря опросу, в холлах появились удобные зоны отдыха, а время посещения продлено до восьми вечера.

В Филатовской больнице теперь всё решают те, кто там лечится. В клинике провели опрос. У пациентов и их родственников спрашивали: как сделать больницу более комфортной. Предложений оказалось немало, и большинство из них уже стали реальностью, передает "ТВ Центр".

Время посещений продлили до восьми вечера. В холлах устроили удобные зоны отдыха, в палатах, где это было необходимо, поставили новые кровати, а те, кого привозит "скорая", теперь получают индивидуальные наборы самых необходимых вещей. Также клиника закупила планшеты и теперь каждый пациент может связаться с родственниками по Skype.

"Мы практически уводим пациентов от того, чтобы они представляли, что они находятся в больнице. Конечно, это сложно сделать. Но максимально мы это делаем", - сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.

Если такая форма общения с пациентами понравится и в других клиниках столицы, подобные опросы будут проводить не только в Филатовской больнице.