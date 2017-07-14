В здании МГУ на Воробьевых горах вывели птенцов соколов-сапсанов

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Хищные соколы-сапсаны возвращаются в московское небо. Главное здание МГУ на Воробьевых горах уже много лет - основная площадка для выпуска краснокнижных птиц в природу. Еще в 2005 году на тридцатом этаже высотки образовалось гнездо и только сейчас ученым удалось взять в руки птенцов пары, которая там поселилась.