16:31, 14 июля 2017

В здании МГУ на Воробьевых горах вывели птенцов соколов-сапсанов

Теги:  Общество  мгу  животные  ученые  птицы  москва  наука

Хищные соколы-сапсаны возвращаются в московское небо. Главное здание МГУ на Воробьевых горах уже много лет - основная площадка для выпуска краснокнижных птиц в природу. Еще в 2005 году на тридцатом этаже высотки образовалось гнездо и только сейчас ученым удалось взять в руки птенцов пары, которая там поселилась.

Подробности – в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Екатерины Глаголевой.

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