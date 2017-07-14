В эти выходные для ремонта перекроют 1-ю Тверскую-Ямскую

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В эти выходные перекроют движение в центре Москвы сразу на нескольких участках 1-й Тверской-Ямской. Там будут проводить работы по программе "Моя улица".

Бело-зеленые ограждения, люди в оранжевых жилетках, бесчисленная строительная техника — реконструкция площади Тверская застава идет полным ходом и уже близится к завершению. Сейчас инженеры подготавливают место для возвращения сюда трамвайных путей, передает "ТВ Центр".

Разворотное кольцо и трамвайная линия на Лесной улице действовали до 2008 года. В 2012 году трамваи на Лесную вернули, но до Белорусского вокзала пути не дошли.

Протяжённость нового разворотного кольца - чуть больше километра. После завершения его строительства здесь будут останавливаться два действующих трамвайных маршрута: №№ 7 и 19. Посадочная платформа появится у Белорусского вокзала.

Чтобы проложить трамвайные пути, строителям придется перекрыть Тверскую улицу.

С нуля часов субботы до утра понедельника будет закрыто движение от площади Тверской заставы до площади Маяковского. Сейчас ведем подготовку рельсовых полотен, которые будут в собранном виде, смонтированные на пресечении улицы Тверской", - сообщил директор Управления капитального ремонта и строительства Департамента капитального ремонта Москвы Михаил Никифоров.

Для проезда закроют 1-ю Тверскую-Ямскую улицу. Кроме трамвайных путей там займутся ремонтом канализации. Также движение перекроют на пяти прилегающих улицах. В трех переулках движение ограничат. Водителей просят заранее планировать пути объезда.

Рельсы будут собирать, как конструктор, из уже смонтированных частей. Сокращается время монтажа, увеличивается гарантийные сроки. Пути прослужат не меньше 20 лет, уверяют строители.

Реконструкцию площади Тверская застава называют "работой над ошибками" градостроительной политики прошлых десятилетий. Борьбе пешеходов и автомобилей пришел конец. Здесь появятся зеленые зоны и скамейки, где можно будет с комфортом дождаться поезда или электричку. Также на площадь вернется памятник Максиму Горькому. Монумент 12 лет простоял в парке Музеон, сейчас его реставрируют.

Виктор Прокушев, Александр Тереньтев, Максим Силаев. "ТВ Центр".