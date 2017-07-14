14:01, 14 июля 2017

Посетительница выставки разбила экспонаты на $200 тыс, пытаясь сделать селфи

Теги:  В мире  сша  музей  селфи

В Лос-Анджелесе гостья выставки захотела сделать селфи возле экспонатов, но не удержала равновесие и упала на один из них. В результате по принципу домино упало не меньше 10 арт-объектов. Сумма ущерба оценивается в 200 тысяч долларов.

В американском Лос-Анджелесе посетительница выставки 14th Factory разбила экспонаты на 200 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей), пытаясь сделать на фоне них селфи, передает РИА Новости.

Во время осмотра экспозиции женщина присела, чтобы сфотографировать саму себя, но не удержала равновесие и упала на один из экспонатов. Это создало эффект домино, в результате которого упало не менее 10 постаментов.

По словам работников музея, три арт-объекта "безвозвратно повреждены".

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