Посетительница выставки разбила экспонаты на $200 тыс, пытаясь сделать селфи

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В Лос-Анджелесе гостья выставки захотела сделать селфи возле экспонатов, но не удержала равновесие и упала на один из них. В результате по принципу домино упало не меньше 10 арт-объектов. Сумма ущерба оценивается в 200 тысяч долларов.

В американском Лос-Анджелесе посетительница выставки 14th Factory разбила экспонаты на 200 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей), пытаясь сделать на фоне них селфи, передает РИА Новости.

Woman knocks over $200,000 worth of art trying to take a selfie https://t.co/9OMuPJbqzj pic.twitter.com/wHZ4GIdEP4 — Mashable (@mashable) 14 июля 2017 г.

Во время осмотра экспозиции женщина присела, чтобы сфотографировать саму себя, но не удержала равновесие и упала на один из экспонатов. Это создало эффект домино, в результате которого упало не менее 10 постаментов.

По словам работников музея, три арт-объекта "безвозвратно повреждены".

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