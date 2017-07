Посетительница выставки разбила экспонаты на $200 тыс, пытаясь сделать селфи

В американском Лос-Анджелесе посетительница выставки 14th Factory разбила экспонаты на 200 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей), пытаясь сделать на фоне них селфи, передает РИА Новости.

Woman knocks over $200,000 worth of art trying to take a selfie https://t.co/9OMuPJbqzj pic.twitter.com/wHZ4GIdEP4