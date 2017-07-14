Четыре российских моряка отравились газом на судне в Норвежском море

Теги: прокуратура газ проверка судно Происшествие море россия смерть

Прокуратура и Следственный комитет инициировали проверки по факту гибели четырех моряков в Норвежском море. По предварительным данным, четыре члена экипажа отравились угарным газом в помещении, где произошло задымление.

Старший мастер добычи и три матроса из России погибли на борту траулера "Капитан Сулимов" мурманской компании "Робинзон" во время промысла в Норвежском море. Прокуратура и СК уже проводят проверки, передает ТАСС.

По предварительным данным, на этом судне 13 июля произошло задымление в помещении рыбомучной установки. Моряки в возрасте от 19 до 60 лет проследовали в помещение без средств защиты и там отравились угарным газом. Задымление произошло из-за тления картонной тары.

В настоящее время задымление ликвидировано. Судно самостоятельно следует в порт Торсхавн (Фарерские острова) для проведения расследования и судебной экспертизы. На борту судна находится 65 членов экипажа.