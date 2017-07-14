Зубные слепки и синтезатор: что забывают люди в московском метро

Теги: Общество метро москва

В Московском метрополитене рассказали, что люди чаще всего забывают в подземке. Это зонты и украшения.

В топе вещей, забытых в Московском метро в этом месяце, оказались зонты. Об этом сообщает "МИР 24" со ссылкой на данные столичной подземки. Всего с начала месяца в бюро забытых вещей метро поступило 164 предмета, 23 их них были возвращены владельцам. Помимо зонтов и украшений, пассажиры в июле забывали стоматологические слепки и даже музыкальный синтезатор.

Склад забытых вещей располагается на станции "Котельники". Чтобы вернуть свои вещи, пассажирам стоит сообщать максимально точные данные о дате, месте утери, а также их отличительные признаки.

Читайте также:

Склад забытых в столичном метро вещей переехал на станцию "Котельники"

В московском метро покажут премьеру нового сезона "Игры престолов"

Более 60 станций метро откроют к 2021 году в Москве