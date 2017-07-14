Госдума ратифицировала протокол о размещении ВКС в Сирии

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Госдума на пленарном заседании в пятницу ратифицировала протокол, который регулирует вопросы размещения российской авиагруппы в Сирии. Документ рассчитан на 49 лет с момента подписания с возможностью последующего продления на 25-летние периоды.

Государственная дума ратифицировала протокол к соглашению, который регулирует вопросы размещения российской авиагруппы в Сирии. В документе прописаны технические детали договора, рассчитанного на почти 50 лет с возможностью продления. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Также депутаты одобрили Конвенцию Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, Госдума приняла ряд важных законопроектов, среди который и введение туристического сбора на российских курортах. Согласно документу, в качестве эксперимента в 4 регионах предлагается взимать до ста рублей за ночь с человека.