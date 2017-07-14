Ученый назвал точное число частиц во Вселенной

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Ученый из Великобритании Тони Падилла подсчитал точное число частиц во Вселенной. Воспользовавшись данными, предоставленными телескопом Планка, он подсчитал, что Вселенная состоит из более трех вигинтиллионов или 3.28х1080 элементарных частиц. При этом на один кубический метр вселенского пространства приходится всего одна частица.

Ученый Тони Падилла из Ноттингемского университета в Великобритании выяснил, из скольких частиц состоит Вселенная. Здесь он опередил своих коллег-математиков, которые жаждут подсчитать абсолютно все, пишет "Русская планета".

В своих подсчетах он отталкивается от того, что лишь в одной булавочной головке могут свободно разместиться пять триллионов атомов углерода. В каждом из них четыре элементарные частицы. Тем не менее, профессор в своем методе исчисления пренебрег фотонами и нейтрино, так как масса у них почти нулевая.

В итоге, воспользовавшись данными, предоставленными телескопом Планка, эксперт подсчитал, что Вселенная состоит из более трех вигинтиллионов (число со 120 нулями) или 3.28х1080 элементарных частиц. Тем не менее, физика больше впечатлило то, что на один кубический метр вселенского пространства приходится всего одна частица. Из этого можно понять, каков ее настоящий объем при том, что она склонна к расширению.