По делу о "пьяном" мальчике в Балашихе назначена новая экспертиза
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Потерпевшая сторона по делу о резонансном ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, приступила к поиску специалистов. Они проведут новую комплексную экспертизу о халатности экспертов, которые выявили алкоголь в крови ребенка.
По делу о ДТП в Балашихе, где в крови погибшего ребенка обнаружили алкоголь, будет собрана новая комплексная экспертиза для выявления халатности экспертов, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи погибшего Андрея Мишонова.
В настоящий момент потерпевшая сторона ищет специалистов, которые проведут расследование о халатности экспертов, выявивших большое количество алкоголя в крови погибшего ребенка.
ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик, произошло 23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе. В крови ребенка обнаружили большую концентрацию алкоголя – 2,7 промилле. Следствие возбудило в отношении судмедэкспертов уголовное дело о халатности, а в отношении водителя - по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Отца мальчика признали потерпевшим по делу о халатности судмедэкспертов. Виновница ДТП Ольга Алисова находится под стражей до середины сентября.
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