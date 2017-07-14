90-летняя старушка на Matiz врезалась в Infiniti и погибла

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В Подмосковье автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 90-летняя старушка, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Infiniti и Lada Granta. В результате ДТП пожилая женщина погибла.

В Подмосковье проводится проверка по факту столкновения трех автомобилей на Волоколамском шоссе, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, на 29 километре Волоколамского шоссе 90-летняя старушка, управляя автомобилем Daewoo Matiz, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Infiniti и Lada Granta.

В результате аварии пенсионерка скончалась, пассажир Lada Granta получил телесные повреждения.

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