15:39, 14 июля 2017

Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" лишили аккредитации

Теги:  Общество  вуз  лицензия

Рособрнадзор лишил аккредитации два московских вуза. Это Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" и "Первый московский юридический институт". Также было прекращено действие лицензии Алтайской академии экономики и права.

Два московских вуза лишены государственной аккредитации. Соответствующее решение принял Рособрнадзор, пишет "Газета.Ru".

Аккредитации лишились НОЧУ ВО "Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" и ЧОУ ВО "Первый московский юридический институт".

Также отмечается, что на основании решения Арбитражного суда, приказом Рособрнадзора было прекращено действие лицензии Алтайской академии экономики и права.

Теперь эти вузы обязаны прекратить образовательную деятельность. 

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