Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" лишили аккредитации

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Рособрнадзор лишил аккредитации два московских вуза. Это Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" и "Первый московский юридический институт". Также было прекращено действие лицензии Алтайской академии экономики и права.