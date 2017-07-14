Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" лишили аккредитации
Рособрнадзор лишил аккредитации два московских вуза. Это Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" и "Первый московский юридический институт". Также было прекращено действие лицензии Алтайской академии экономики и права.
Два московских вуза лишены государственной аккредитации. Соответствующее решение принял Рособрнадзор, пишет "Газета.Ru".
Аккредитации лишились НОЧУ ВО "Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" и ЧОУ ВО "Первый московский юридический институт".
Также отмечается, что на основании решения Арбитражного суда, приказом Рособрнадзора было прекращено действие лицензии Алтайской академии экономики и права.
Теперь эти вузы обязаны прекратить образовательную деятельность.