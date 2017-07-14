Песков ответил на выдвинутые США условия по возврату дипсобственности

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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал некорректной постановку какого-либо вопроса о требованиях к России по вопросу о возврате ее дипсобственности в США. Так он отреагировал на заявление заместителя помощника главы Белого дома Себастьяна Горка о том, что Вашингтон должен увидеть стремление Москвы сохранять режим тишины в Сирии.

Постановка вопроса о каких-либо требованиях к Москве по вопросу о возврате ее дипломатической собственности в США, является некорректной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это [отъем собственности] категорическим образом противоречит международного праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что речи об этом [о требованиях к России] идти не может", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

По его словам, в настоящий момент президент России не принимал решений по ответным мерам на высылку из США в конце прошлого года российских дипломатов и отъем дипломатической собственности.

"Вместе с тем неоднократно мы подчеркивали, что ситуация с дипломатами и с собственностью продолжает оставаться неприемлемой, поэтому, конечно, в данном случае [идет] серьезное испытание терпения российской стороны", - рассказал Песков.

Ранее заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что Белый дом рассматривает вопрос возвращения России объектов ее дипсосбственности. Однако это будет возможно при условии, если Вашингтон увидит стремление Москвы сохранять режим прекращения огня в Сирии.

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов, а также наложила арест на два объекта дипломатической собственности. Причиной стало "вмешательство России" в выборы США и "притеснение" американских дипломатов в Москве. В российском МИД заявили, что не оставят эту ситуацию без ответных мер.

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