Чем обернется для ИГ смерть Аль-Багдади

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ИГИЛ сменил столицу, теперь главный город халифата - это Талль-Афар, он расположен в 50 километрах от Мосула, об освобождении которого было объявлено в начале этой недели. Мосул же фактически полностью разрушен, правозащитники назвали ситуацию "чудовищной" и неожиданно даже похвалили наши ВКС, признав, что русские справились с освобождением Алеппо в разы лучше.

Если не знать о ком идёт речь, то вряд ли заподозришь, что многие западные СМИ так рассказывали о террористе номер один, Абу Бакре Аль-Багдади, а точнее об Ибрахим Аввад аль-Бадри. Который до того, как стать воплощением зла, был просто заключенным американской тюрьмы под Багдадом "Кэмп Бука". Пока он находился под надзором американцев, были уничтожены основные руководители "Аль-Каиды" на Ближнем Востоке, в том числе и Бен Ладен. Случайно или нет, сами американцы снова открыли вакансию главного борца с Америкой. И сами, не предъявив никаких обвинений, вдруг выпустили будущего халифа в 2009 году на свободу. А в 2011 уже просто за любую информацию о нём Госдеп был готов заплатить 10 миллионов долларов. Последователи Аль-Багдади буквально заливали Средний Восток кровью, передает "ТВ Центр".

Кстати, заработать эти 10 миллионов мог бы сенатор США Джон Маккейн, который с Аль-Багдади встречался лично. В мае 2013 года американцу в Ираке устроили встречу с лидерами так называемой умеренной оппозиции. Пригласили и Аль-Багдади. И так совпало, что вскоре ИГИЛ (запрещенная в России организация) становится террористической группировкой номер один и занимает обширные территории Ирака и Сирии, а в захваченном Мосуле Аль-Багдади провозглашает себя халифом и ни много ни мало прямым потомком пророка Мухаммеда.

"Смертью Бен Ладена они как бы похоронили "Аль-Каиду". Она выполнила определённую миссию - помочь американцам вторгнуться в Ближний Восток, центральную Азию и т.д. Бен Ладен это блестяще выполнил. После этого нужно было на конкретной территории закрепить этих террористов. И вот появляется феномен ИГИЛ. Это всё тоже креатура американских спецслужб. Аль-Багдади тоже их агент, я жду, когда американский сенатор Джон Маккейн объявит о трауре из-за гибели его ценного друга", - заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян.

Он оказался действительно полезен для США. На первых порах запрещённая в России группировка ИГИЛ, по сути, делала то, что нужно было американцам и их союзникам. Сеяла смуту по всему региону, организовывала банды в Афганистане и Ливии, ну а в Ираке и Сирии были захвачены огромные территории. На всём Ближнем Востоке установилась в прямом смысле слова средневековая тирания.

При этом американцы вели себя довольно странно: то ударят по наступающим на террористов войскам Башара Асада, то несколько раз устраивают показательную охоту на Аль-Багдади. Но тот всегда воскресал из мёртвых. Если верить западным СМИ, американские военные убивали его пять раз за два года. Первое сообщение пришло в феврале 2015 года – тогда говорили, что глава ИГ был в числе убитых во время налёта западной коалиции в районе Аль-Каим в Ираке. Ещё три раза его якобы настигали натовцы в Ракке – провозглашённой столице халифата.

Но каждый раз после этого Аль-Багдади воскресал и вместе с этим росла цена за его голову. Последняя озвученная сумма - 25 миллионов долларов и, как говорили эксперты, главным для Багдади было удержать своих сторонников от соблазна получить такие немаленькие деньги. Но заработать не удалось – Аль-Багдади спокойно и без особого шума убили русские.

Наши ВКС отработали удар по Ракке и в дежурном режиме сообщили, что, возможно, среди убитых главарей и сам халиф. Информация проверяется. На этой неделе подтверждение пришло из ИГИЛ.

Теперь будущее ИГИЛ под вопросом. Эксперты уверены, что уничтожение Аль-Багдади, конечно, не остановит войну на Ближнем Востоке. Но это серьёзно ослабит халифат, для которого фигура Аль-Багдади была центральной. По сообщениям местной прессы, от ИГИЛ уже откололась часть террористов - остальные грызутся за власть.

Один из вероятных вариантов развития событий - выход на арену новой террористической организации с другой концепцией - не такой радикальной, чтобы не попасть под прямой удар российских ВКС, но всё с тем же составом навербованных по всему миру идейных головорезов.

"Если американцы придумали что-то, они, естественно, похоронят этот проект и заявят новый проект. Поскольку вот это должно бродить по всему Ближнему Востоку, им надо разворошить весь Ближний Восток. Это их цель. Они её не скрывают. Они последние 17 лет этим занимаются", - рассуждает Араик Степанян.

Основным местом дислокации террористов, скорее всего, останется Ближний Восток. Правда, уже вместо освобождаемых Сирии и Ирака, они могут перебраться в и без того раздираемый войной Йемен или любое другое государство, которое покажется западу неугодным. Впрочем, не Ближним Востоком единым. За это время террористические ячейки ИГИЛ появились во многих уголках планеты. В первую очередь, в Старом свете. Только с начала этого года произошло уже шесть атак на мирное население в городах Европы. Убиты десятки человек, пострадавших – больше сотни. Всё как проповедовал Аль-Багдади: воевать с неверными на их земле.

Как говорят эксперты, это только начало. Ведь нередко те, кто под видом мигрантов приезжает в Европу, у себя на родине творят страшные вещи. Например, в популярном до недавнего времени туристическом ливийском городе Сабха полевые командиры, свергавшие при поддержке Запада Каддафи, открыли рынок рабов. Таковы на практике для тысяч людей плоды "арабской весны" и насаждения демократии.

Николай Сухарев, "В центре событий", "ТВ Центр".