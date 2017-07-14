В Госдуме из-за ливня протекла крыша

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В здании Госдумы из-за мощного ливня, который прошелся по Москве в пятницу вечером, протекла крыша. Из-за этого парламентариям пришлось удалиться на перерыв.

В Госдуме во время пленарного заседания из-за сильного дождя протекла крыша. Об этом сообщает в пятницу АГН "Москва" со ссылкой на слова вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

"Для депутатов Государственной Думы это, наверное, самое увлекательное занятие - поднять голову к потолку и увидеть, что там течет", - сказала она. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков объявил перерыв на 10 минут.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал своих коллег не пользоваться лифтом. "Раз вода проникла на второй уровень этажа, она подошла к проводке, это же опасно. Я прошу вас, не пользуйтесь лифтом, спокойненько оденьтесь и быстро уходите. Я уйду последний. Капитан покидает судно последним. Пока мне ФСО не скажет, что ни одного человека не осталось, я никуда не уйду", - сказал он.