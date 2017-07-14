Россиянка пострадала при резне в египетском отеле

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В результате нападения неизвестного на постояльцев отеля в Хургаде пострадала гражданка России. Она получила несколько ножевых ранений, однако врачи заявили, что ее жизни ничего не угрожает.

Одной из пострадавших в результате нападения неизвестного мужчины на постояльцев отеля в египетской Хургаде оказалась гражданка России. Женщина получила несколько ножевых ранений. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, передает "Интерфакс".

Как уточняет РИА Новости, у раненой двойное гражданство – России и Украины.

Ранее стало известно о гибели двух украинских туристов во время нападения неизвестного мужчины с ножом. Это произошло в одном из отелей города Хургада. Убитые имели украинское гражданство. Также пострадали еще четыре человека.

По предварительным данным, злоумышленник приплыл на закрытый пляж с общественного пляжа, который находится неподалеку. Мужчина задержан.