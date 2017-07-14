На западе Москвы столкнулись три автомобиля и грузовик
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Грузовик и три легковых автомобиля столкнулись на МКАД. Это произошло в столичном районе Тропарево-Никулино. В результате аварии никто не пострадал.
В московском районе Тропарево-Никулино на МКАД столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную пресс-службе управления ГИБДД.
ДТП произошло на внутренней стороне 46 километра МКАД. В результате аварии никто не пострадал.
Причины и обстоятельства устанавливаются.