Путин удивился одному из качеств Трампа

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Президент России Владимир Путин рассказал, что думает о своем американском коллеге Дональде Трампе, с которым он встретился "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Во время разговора с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината он отметил, что был удивлен умением главы Белого дома слушать своего собеседника.

Президент США Дональд Трамп является открытым человеком, который умеет слушать своего собеседника. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Но, на что бы я дополнительно обратил внимание, и чем бы я мог с вами поделиться, что меня удивило немножко, и чего я от него не ожидал, и что я считаю очень важным для человека, который занимается общественной деятельностью и политикой - он умеет слушать", - отметил президент России.

Кроме того, российский лидер напомнил о словах, сказанных им на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге. "Точно могу сказать, и я уже, по-моему, на пресс-конференции об этом говорил в Германии, он достаточно открытый человек и сильно отличается от телевизионной картинки, от образа, который он сам создавал о себе в ходе избирательной кампании", - сказал глава государства на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Путин напомнил, что "избирательная кампания это не то, по чему судят о человеке, эти все-таки особое состояние души и поведение".

Накануне, 13 июля, Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Путина в Белый дом. При этом он подчеркнул, что это произойдет только, когда наступит подходящий момент.

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не комментирует возможность посещения Владимиром Путиным США, так как такого приглашения пока с американской стороны не поступало.

На пресс-конференции по итогам саммита G20 Владимир Путин рассказал о своей беседе с Дональдом Трампом. В частности, он оценил "адекватность" главы Белого дома. По его словам, "телевизионный" и реальный Трамп – два разных человека.

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