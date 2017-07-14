Путин рассказал, когда закончится кризис на Украине

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Владимир Путин совершил в пятницу рабочую поездку в Белгородскую область. В преддверии Дня металлурга президент посетил Лебединский горно-обогатительный комбинат и встретился с трудовым коллективом предприятия. Глава государства также пообщался со студентами-стройотрядовцами, работающими на одном из объектов в Белгороде.

Свой рабочий визит в Белгород Владимир Путин начал со встречи с участниками студенческого строительного отряда. Учащиеся вузов возводят здесь школу. Впрочем, многие из них уже успели побывать на объектах общероссийского масштаба – космодроме "Восточный" и Керченском мосту. Молодые люди попросили от главы государства сделать для стройотрядовцев бесплатным обучение по рабочим специальностям. Президент обещал помочь. В плотном графике Владимир Путин нашел время и для общения с обычными белгородцами. Его кортеж неожиданно остановился в одном из микрорайонов города, что стало полной неожиданностью для его жителей, передает "ТВ Центр".

Основным место визита стал Лебидинский горно-обогатительный комбинат. Президенту показали карьер предприятия, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный в мире по добыче негорючих полезных ископаемых. Это единственное место не только в России, но и во всем СНГ по изготовлению горячеебрикетированного железа. Глава государства стал свидетелем пуска третьего цеха производства и оставил свой автограф.

Продолжением визита стало личное общение президента и работников комбината. Глава государства поздравил их с 50-летием самого предприятия и предстоящим профессиональным праздником. После чего уделил время для ответов на вопросы. Металлургов интересовало, как руководство страны видит развитие отрасли в перспективе ближайших 25 лет. По словам Путина, из за непрогнозируемых обстоятельств строить планы на такие сроки трудно, но все же возможно.

"В 15-ом году у нас был пик потребления, потом немного припал. Где-то у нас потребление будет на уровне, наверное, 15-ого года – 2,5 миллиона тонн. Это достаточный объем для того, чтобы планировать производство на достаточно длительную перспективу. Это касается и гражданских отраслей производства, и оборонных отраслей производства. Ну, примерно, во всяком случае, на ближайшие годы, этот объем 2,5 миллиона тон, он сохранится. А это больше, чем, скажем, в 12, 13, 14 годах. Это достаточно серьезный объем, который гарантирует стабильную работу отрасли", - отметил Путин.

Работники предприятия довольно быстро перешли от узкопрофессиональных тем к общемировым. Президента спросили о личных впечатлениях о Дональде Трампе, после их встречи на саммите G20. Владимир Путин, повторил, что его американский коллега в живом общении отличается от телевизионного образа и отметил еще одно его качество, которое для политика очень важно.

"И я его слушал внимательно, когда он формулировал свои идеи, предложения о развитии сотрудничества. Но и он. Вы знаете, это не всегда бывает. А для человека, который работает с людьми, общественной, политической деятельностью, это чрезвычайно важная вещь – уметь слушать и живо реагировать, коммуницировать. Есть ведь такие люди, которые "токуют" сами по себе. Им что-то говоришь… а он или она и не слушают совсем, свое там, как у нас в народе говорят, "лепят горбатого" и все. Все-таки американский сегодняшний президент, он не такой", - сказал президент России.

По словам Путина, если общение продолжится в том же русле, то шансы, что диалог между нашими странами будет развиваться, весьма велики. Еще об одной стране, с которой отношения складываются непросто, задал вопрос работник, приехавший из Украины. Как долго там будет продолжаться ухудшение ситуации?

"Вопрос это риторический, конечно, "как долго будет продолжаться". У нас народ терпеливый. Когда я говорю у нас, я имею в виду и Россию, и Украину. Вы знаете мою позицию, я много раз говорил на этот счет, я считаю, что у нас один народ. И разницы практически никакой нет. Ну, есть культурологическая, языковый окрас, немного другой. Причем, для меня, например, своеобразие культуры украинского народа, на мой взгляд, очень дорогого стоит. Как долго это будет продолжаться: не знаю. Это зависит от людей, которые там живут, как долго они будут это терпеть. Но очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов. И восстановление наших естественных связей. Ведь от разрыва наших экономических связей пострадала, прежде всего, Украина", - заявил Путин.

Многие вопросы касались исключительно внутрироссийских тем. Спрашивали о ветхом жилье, трудовом законодательстве, медицине в маленьких городах и ценах на бензин. Один из работников предприятия, по сути, объединил все эти вопросы в один, спросив: есть ли уверенность в завтрашнем дне?

- А вы уверены в завтрашнем дне? Вот, вы? Я серьезно, без всяких шуток. Я хочу ваше ощущение, я не шучу, я по-серьезному спрашиваю.

- Есть. Потому что сегодня я делаю все, чтобы было мое завтра.

- И чем больше людей, вот таких, которые занимаются конкретным делом, конкретным производством, которые руками и головой что-то делают сами, говорят так, как вы, тем больше у всех нас будет уверенность в том, что победа России неизбежна.

Александр Огородников, Андрей Грис, "ТВ Центр".