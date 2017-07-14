В этом году зафиксировано 130 нарушений свободы слова на Украине

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Более 130 случаев нарушения свободы слова зафиксировано за первое полугодие этого года на Украине. Такие данные опубликовал в пятницу национальный институт массовой информации. Основными нарушителями прав, согласно исследованию, являются представители правоохранительных органов и судебной системы.

Несколько бронемашин у входа, вооруженные силовики, скрывающие лица под маской. Прохожие на улице уместно подумали, что в центре Киева задерживают террористов. Как еще объяснить, что в результате спецоперации заблокирован один из крупнейших торговых и бизнес центров столицы, передает "ТВ Центр".

Но силовиков интересуют всего несколько этажей – те, что арендует украинский медиа-холдинг "Вести". Люди в форме врываются в кабинеты, забирают у журналистов телефоны и никого не выпускают.

Операция продолжается на протяжении всего дня. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с Арсеном Аваковым заявил, что обыски в офисе "Вестей" связаны с делом экс-министра Александра Клименко. Якобы он, являясь членом преступной банды Януковича, вывел из бюджета 12 миллиардов долларов. Но сами журналисты считают это формальным объяснением. Медиахолдинг уже неоднократно подвергался давлению, радио лишили лицензии, против бывшего главного редактора Игоря Гужвы возбуждено уголовное дело.

"Свобода слова в Украине официально отменена. Сейчас это танцы на ее костях. Танцуют господа при власти, их вассальные правоохранители и главные прокуроры. Танцуют отвратительно - отдавливая ноги, сдавливая горло и закрывая рты всем, кто имеет неосторожность думать иначе и говорить правду", - рассказала глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко.

В холдинге не исключают и личную вендетту прокурора Матиоса, о доходах которого газета публиковала разоблачительные материалы. На саммите Украина-ЕС от Киева снова требовали усилить борьбу с коррупцией - в момент, когда европейские политики встречалась в Порошенко, стало известно, что 100 миллионов гривен, выделенные на защитную стену на границе с Россией, были разворованы. Власть, конечно, обещает с коррупцией разобраться, но пока лишь использует это как повод для устранения оппозиционной точки зрения. Из десятков депутатов, на которых, по утверждению генпрокурора Луценко, имеются наработанные материалы, арестовать Верховная Рада разрешила только Михаила Добкина. Оппоненты во время голосования и не скрывали – это месть за его сопротивление Майдану.

"Это дело абсолютно политическое. Я вчера разговаривал уже с двумя иностранными адвокатами. Два из двух согласились взяться за это дело. Это адвокаты европейские, я думаю, что мы постараемся привлечь адвокатов из США. Потому что нам нужна американская пресса. Там не знают, что происходит в Украине", - отметил Добкин.

Остальным депутатам до осени можно не беспокоиться. Верховная Рада уходит на каникулы, провалив в последний день голосование по пакету реформ МВФ. Без них не будет следующего кредитного транша, но в Киеве теперь, похоже, рассчитывают на помощь небесных сил. Перед отпуском в парламент внесли законопроект, по которому на каждом пленарном заседании предлагается читать молитву "Отче наш".

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".