Гидрометцентр объявил о приходе лета в Москву

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В столицу, наконец, пришла летняя погода. Об этом рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая погода продержится до конца следующей недели.

В Московском регионе установился нормальный для лета температурный режим, который продержится до конца следующей недели. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Гидрометцентре.

"В субботу будет наиболее теплый день из ближайших семи дней - 24-26, по области до 27 градусов. Довольно тепло - до 25 градусов - будет и в воскресенье, затем небольшое понижение - 21-22, это типичная температура для июля", - сказал глава ведомства Роман Вильфанд.

Он также рассказал, что в ближайшие дни прогнозируются летние грозы, с кратковременными, интенсивными осадками и усиление ветра до 12-17 метров в секунду. По словам Вильфанда, в неустойчивой погоде есть свои плюсы – вредные примеси быстро улетучиваются.

Накануне директор НИИ наркологии Татьяна Клименко призвала жителей Москвы ярче одеваться и больше развлекаться в условиях дождливого лета.