Путин уснул во время просмотра фильма Стоуна о себе

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Владимир Путин поделился подробностями съемочного процесса фильма режиссера Оливера Стоуна о президенте России. Кроме того, он признался, что поначалу сомневался в необходимости появления такой ленты. Также глава государства отметил, что так и не смог полностью посмотреть кино, так как, уснул во время просмотра.

Президент России Владимир Путин рассказал, что посмотрел фильм американского режиссера Оливера Стоуна о себе во время полета из командировки. Однако в ходе просмотра глава государства заснул, так как, мало спал перед этим, сообщает РИА Новости.

"Раскрою вам такую интимную тайну - я смотрел этот фильм, когда летел из загранкомандировки в самолёте. А поскольку я там мало спал, то в самолёте я его смотрел и заснул, так его и не досмотрел, но я ещё обязательно посмотрю", - сказал он.

По его словам, на съёмки фильма Стоуна его уговорил пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Где виновник - господин, товарищ, барин Песков? Что-то он смылся, нет его. Это он меня уговорил когда-то", - пошутил президент.

Путин добавил, что сначала не понял смысла этого шага. По его мнению, это мало кому нужно, так как все и так всё знают, и ему даже неизвестно, о чем рассказывать. Однако, как добавил Путин, Песков уговорил его, мотивировав это тем, что Стоун является очень известным оскароносным режиссером, который будет снимать фильм в первую очередь для американской аудитории. Речь будет в первую очередь идти не о Путине, а в целом о России, что является важным, так как позволит американскому зрителю узнать о нашей стране как можно больше.

"У меня возник второй вопрос: а насколько объективно он будет излагать то, что я ему буду рассказывать? Не будет ли он что-то там купировать, комментировать, извращать?" - рассказал глава государства. Песков ответил, что не может этого гарантировать, отметив тем не менее порядочность Стоуна.

Несмотря на сомнения, российский лидер согласился. "Я хочу, чтобы вам было понятно, как это все происходило. Сотрудники администрации и, в частности, мой пресс-секретарь подходили и говорили: "Завтра приедет такая команда, мы нашли у вас несколько минут, час, и можно было бы с ними встретиться". И я говорил: "Хорошо". Но даже забывал, что они приехали. Мне говорили: "Вот они уже сидят". Я к ним выходил, начинал с ними говорить, а потом уходил и сразу о них забывал", - рассказал Путин.

Президент добавил, что смотревшие данную ленту рассказали, что там было все объективно.

"Каких-то продолжений не планируется", - добавил Путин.

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