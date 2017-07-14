В Донбассе ранили депутата Верховной Рады

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Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что депутат Верховной Рады Евгений Дейдей получил осколочное ранение в Донбассе. По ее словам, оно не тяжелое. Нардепа доставили в госпиталь и уже прооперировали.

Депутат Верховной Рады Евгений Дейдей получил ранение в Донбассе. Представителя фракции "Народного фронта" отвезли в Красноармейский военный госпиталь, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, ранение не тяжелое. Инцидент произошел в районе Авдеевской промзоны.

По данным пресс-службы полка полиции особого назначения "Киев", Дейдей получил осколочное ранение от снаряда 82 калибра в бедро. Его уже прооперировали, передает "Интерфакс".

Евгений Дейдей является координатором батальона "Киев-1". Он стал депутатом с 27 ноября 2014 года. В 2012 году нардеп был осужден на пять лет за разбойное нападение в Одессе с отсрочкой на три года. После этого он скрывался от полиции, но затем стал сотником "Самообороны Майдана". 11 июля Верховная Рада отказалась снять неприкосновенность с Дейдея по представлению генпрокурора. Кроме того, депутату инкриминируется стать УК Украины "Незаконное обогащение".

Два дня назад ему исполнилось 30 лет.