В Москве за 40 минут выпало 20 миллиметров осадков

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Более 19 миллиметров осадков выпало в Москве за 40 минут в пятницу. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Коммунальные службы в оперативном режиме выявляют и устраняют участки подтопления.

Почти 20 миллиметров осадков выпало в Москве за 40 минут 14 июля. Большая часть пришлась на центр города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

"При этом штатная пропускная способность ливневой канализации позволяет ей функционировать в нормальном режиме при осадках 20-23 миллиметров в час", - рассказали в пресс-службе.

В связи с этим на ряде улиц возникли участки кратковременного скопления воды. Коммунальные службы в оперативном режиме выявляют и устраняют данные участки.

Также в пресс-службе напомнили, что в столице дежурят около 472 бригад и 1,5 тысячи сотрудников ГУП "Мосводосток", ГБУ "Гормост" и ГБУ "Автомобильные дороги". Задействовано более 250 единиц техники.