Воевавшего на стороне ополченцев в Донбассе британца осудили на 5 лет

Теги: суд великобритания Украина донбасс

Суд в Манчестере осудил британца Бенджамина Стимсона на пять лет. Ранее он служил в составе ополчения ДНР и ЛНР. Сам осужденный утверждал, что работал водителем кареты скорой помощи и ни в кого не стрелял.

Британец Бенджамин Стимсон, который служил в составе ополчения провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), приговорен судом в Манчестере к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образ, британский суд впервые признал подданного Соединенного Королевства виновным в террористической деятельности в связи с конфликтом в Донбассе. Судья заявил, что изначально 41-летний Стимсон был приговорен к восьми годам лишения свободы, но этот срок был сокращен на треть из-за признания подсудимым своей вины.

По мнению стороны обвинения, Стимсон рассчитывал "при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины, и службы в качестве бойца ополчения", но судья не нашел доказательств его непосредственного участия в боевых действиях.

Сам осужденный утверждал, что работал водителем кареты скорой помощи и ни разу ни в кого не стрелял. Также британец провел несколько недель в больнице из-за проблем с желудком, а затем долго находился в тылу, лишь эпизодически выезжая на передовую.

Защита Стимсона подчеркнула, что британец поехал на восток Украины в конце лета 2015 года - по завершении активной фазы боевых действий в Донбассе. В результате суд постановил, что Стимсон не исповедует экстремистских взглядов и не представляет опасности для Великобритании.

Ранее Стимсон, придерживающийся ультралевых взглядов, заявил, что приехал в Донбасс в том числе и по идеологическим соображениям. По его мнению, Запад проявил агрессию против России.